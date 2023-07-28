الصين تمدّد آجال قرض لباكستان بـ2.4 مليار دولار

أعلنت إسلام أباد أن الصين مدّدت لعامين آجال تسديد قرض بـ2.4 مليار دولار، ما يعطي متنفسا للدولة المثقلة بالديون والتي تعاني أزمة كبرى على مستوى ميزان المدفوعات.

ودفع ارتفاع التضخم وتقلص احتياطيات الدولار والديون الخارجية باكستان إلى حافة التخلف عن السداد قبل أن يمنحها صندوق النقد الدولي البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي خطة إنقاذ محورية بقيمة 3 مليارات دولار.

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واشترط الصندوق على باكستان أن تؤمن دعما إضافيا من دول صديقة لكي يواصل مساعدتها، وفق وكالة فرانس برس.

وقال وزير المالية الباكستاني إسحق دار سعيد إن مصرف التصدير والاستيراد الصيني مدد لعامين آجال سداد أصل المبلغ عن قرضين بـ1.2 مليار دولار لكل منهما، يستحق الأول في السنة المالية 2023-2024 والثاني في 2024-2025.

وأعلن الوزير في منشور على تويتر الذي تقرر اعتماد "إكس" تسمية له أن مدفوعات باكستان ستقتصر على سداد قيمة الفوائد.

وقبل موافقة الصندوق الأربعاء، تلقت باكستان في الأيام الأخيرة ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت احتياطيات باكستان من العملات الصعبة إلى 8.7 مليار دولار، أي ضعف ما كانت عليه الأسبوع الماضي.

دفع التمديد مؤشر بورصة باكستان إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا.

وقال الخبير المالي في مركز "توبلاين سكيوريتيز" صني كومار إن أنباء تمديد آجال القرض عزّزت المنحى الإيجابي الذي سلكته الأمور بعد خطوة صندوق النقد.

لكنه نبّه إلى أن "الطريق إلى التعافي الاقتصادي الكامل لا يزال طويلا".