إيرادات السياحة في تونس تقفز 51% إلى 1.1 مليار دولار

قالت وزارة السياحة التونسية، اليوم الجمعة، إن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو/تموز، بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و25% عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.

والسياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد تونس المتعثر وسط أزمة في ماليتها العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.

مادة اعلانية

كانت بيانات رسمية، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6% في مايو/أيار من 10.1% في أبريل/نيسان.

وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 16.1% دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.