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اقتصاد تونس

إيرادات السياحة في تونس تقفز 51% إلى 1.1 مليار دولار

حققت نمواً بـ25% عن الفترة منذ بداية العام وحتى 20 يوليو من 2019 قبل الجائحة

تونس - رويترز
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قالت وزارة السياحة التونسية، اليوم الجمعة، إن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو/تموز، بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و25% عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.

والسياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد تونس المتعثر وسط أزمة في ماليتها العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.

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كانت بيانات رسمية، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6% في مايو/أيار من 10.1% في أبريل/نيسان.

وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 16.1% دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.

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