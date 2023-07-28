اقتصاد تونس
إيرادات السياحة في تونس تقفز 51% إلى 1.1 مليار دولار
حققت نمواً بـ25% عن الفترة منذ بداية العام وحتى 20 يوليو من 2019 قبل الجائحة
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قالت وزارة السياحة التونسية، اليوم الجمعة، إن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو/تموز، بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و25% عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.
والسياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد تونس المتعثر وسط أزمة في ماليتها العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.
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كانت بيانات رسمية، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6% في مايو/أيار من 10.1% في أبريل/نيسان.
وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 16.1% دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.
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