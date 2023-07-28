بوتين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم
أكد أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده تزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة.
وأضاف بوتين، أن روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم.
وأوضح أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية دليل على الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرغ يوم الخميس، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.
وذكر أن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.
وقال الرئيس الروسي، إن العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب، مؤكداً أن الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها.
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