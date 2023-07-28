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توقعات بتراجع التضخم في أميركا
التضخم في أميركا
اقتصاد أميركا

تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في يونيو

التباطؤ قد يُعجل بإنهاء الفيدرالي الأميركي لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات

واشنطن - رويترز
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سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعدما زاد 0.1% في مايو/أيار.

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وفي 12 شهرا حتى يونيو/حزيران، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3%. وهذه أقل زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2021، وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8% في مايو أيار.

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وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% في يونيو/حزيران بعدما زاد 0.3% في الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.5% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو/أيار بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2% بدلا من 0.1% حسبما ورد سابقا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5%.

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الماضي من معدل 2% المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

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