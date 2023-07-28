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منتجات زراعية مصرية (رويترز)
منتجات زراعية مصرية (رويترز)
اقتصاد

دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا

وزير: 10% نمو صادرات المنتجات الزراعية الإفريقية إلى روسيا

دبي - العربية.نت
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أفاد وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، أن الصادرات من المنتجات الزراعية من إفريقيا إلى روسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الوزير للصحافيين خلال فعاليات قمة "روسيا ـ افريقيا"، اليوم الجمعة في سانت بطرسبورغ: "شهدت الأشهر الستة الأولى من العام زيادة استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا بنسبة 10%، حيث تعتبر مصر من الموردين الرئيسيين، بنسبة الثلث، تليها جنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب وكينيا".

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وأشار الوزير إلى أن السوق الروسية تعاني نقصاً في البرتقال الإفريقي وغيرها من الحمضيات والكاكاو والتبغ الخام وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا يتم إنتاجها في روسيا بسبب الظروف المناخية، وفقا لوكالة "تاس".

وعادة ما تستورد روسيا البطاطس المصرية في غير موسمها.

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