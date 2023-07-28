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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز) مناسبة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
مصرف لبنان

رياض سلامة: مصرف لبنان يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرته

أكد أن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4%

بيروت - رويترز
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قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرويترز، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.

وقال سلامة (73 عاما) إن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4% هذا العام، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

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ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال اليوم إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.

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