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اقتصاد مصر

الاتحاد الأوراسي يستكمل مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع مصر.. الشهر المقبل

الهدف النهائي للاتحاد الأوراسي هو تشكيل تكتلات تجارية كبيرة

دبي - العربية.نت
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، أن الجولة السادسة من المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر حول إنشاء منطقة تجارة حرة مقررة في أغسطس - سبتمبر.

وقال أوفرتشوك على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية: "نجري مفاوضات بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر، عقدت خمس جولات من المفاوضات بالفعل، ومن المتوقع إجراء الجولة السادسة في أغسطس وسبتمبر"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

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وفي مايو الماضي، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجري مفاوضات لإنشاء مناطق تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ومصر.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفاوض 3 دول بينها مصر والإمارات لإنشاء مناطق تجارة حرة اقتصاد اقتصاد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفاوض 3 دول بينها مصر والإمارات لإنشاء مناطق تجارة حرة

وقال ريشيتنيكوف: "نحن نتفاوض بنشاط مع الإمارات العربية المتحدة، فهم مهتمون بجدية بهذا، ونتفاوض مع مصر، وإن لم يكن سهلا، وبدأنا عملية التفاوض مع إندونيسيا".

وأضاف ريشيتنيكوف، أن الهدف النهائي للاتحاد الأوراسي هو "تشكيل تكتلات تجارية كبيرة".

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