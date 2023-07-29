العراق يعلن توقفاً كاملاً لمنظومة الكهرباء جراء حريق في محطة بالبصرة
حريق أدى لانفصال الخطوط الناقلة للكهرباء التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن توقف منظومة الكهرباء بشكل كامل بسبب حريق في محطة البكر التحويلية بمحافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن "المنظومة الكهربائية" تعرضت لتعطل تام، إذ أدى الحريق لانفصال الخطوط الناقلة التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى مما أدى إلى صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن مركز السيطرة الوطني يعمل بالتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات لإعادة وحدات التوليد المنفصلة والخطوط الناقلة للكهرباء تباعا.
وأوضحت الوزارة أن وضع المنظومة سيعود للعمل بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.
وكشفت وكالة الأنباء العراقية، أن الخط الناقل للكهرباء الرابط بين محافظة صلاح الدين وحديثة تعرض لعمل تخريبي أخرجه عن الخدمة في صلاح الدين الواقعة في وسط البلاد.
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