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المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
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اقتصاد المغرب

البنك المركزي: تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 1.3% في 2022

قياسا على 8% في العام السابق

الرباط - رويترز
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قال البنك المركزي، إن الاقتصاد المغربي سجل نموا 1.3% في عام 2022 مقابل 8% في 2021.

وقال محافظ بنك المغرب عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، إن الاقتصاد المغربي عانى من "سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".

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وأضاف أنه بالرغم "من الظرفية غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات (الشركات)، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج الداخلي الإجمالي".

المغرب يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في 2023 اقتصاد اقتصاد المغرب المغرب يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في 2023

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل، مقابل 3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وأشار محافظ بنك المغرب إلى أن المغرب "لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5% خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6% في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992".

وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة "لتصل إلى 2.5% في نهاية السنة".

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