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خاص

رقم قياسي.. النساء يشغلن ثلث مقاعد مجالس إدارات الشركات في أكبر مؤشر للأسهم بالعالم

41 سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركات المدرجة بمؤشر "S&P 500"

دبي - العربية.نت
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واصلت النساء تحطيم أرقامها القياسية، بعدما استطاعوا السيطرة على ثلث مقاعد مجلس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في يونيو/حزيران، على الرغم من ارتفاع عدد المغادرات إلى مستوى قياسي.

ولكن في المجمل، زادت النساء عدد مقاعدها داخل مجالس إدارات شركات أكبر مؤشر للأسهم في العالم، بمقعدين في يونيو/حزيران، حيث تم تعيين 9 نساء في مناصب جديدة وغادرت7 نساء.

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ودفعت المكاسب حصة النساء إلى 33.3% في يونيو من 33.2% في مايو/أيار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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كما شغلت 41 سيدة منصب الرئيس التنفيذي، حتى مع رد الفعل العنيف ضد سياسة التنوع المؤسسي الرئيسية من قبل الجمهوريين، مما أدى إلى التشكيك في الأولويات المستقبلية.

ولم يتغير متوسط عدد المديرات عند 3.6، من متوسط حجم مجلس الإدارة البالغ 10.9.

ويقارن ذلك مع 16.5% لمؤشر "نيكاي 225" الياباني. 19.2% في مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ ؛ و36.3% من النساء في مجالس إدارة "S & P / ASX 200" الأسترالية و39.5% في "Stoxx 600" في أوروبا.

وزادت 8 شركات من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من عدد النساء في مجالس إدارتها؛ كانت أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية هي "Nike"، و"Boston Scientific"، و"بوينغ".

بينما خفضت 7 شركات عدد المديرات؛ وكانت أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية هي "تي موبايل"، و"مارش مكلينان"، و"تارغت".

فيما كانت شركة "أورغانون وشركاه" صاحبة أعلى نسبة تمثيل من النساء في مجلس إدارتها.

وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب الصافية في عضوات مجلس الإدارة، مع إضافة إمرأتين إلى مجلس إدارة "Boston Scientific".

حقق مؤشر "بلومبرغ" للمساواة بين الجنسين ارتفاعاً بنسبة 5% في شهر يونيو/حزيران، متراجعاً عن نسبة 6.1% التي سجلها مؤشر "MSCI" العالمي.

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