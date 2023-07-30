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فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

بوتين: الشركات الروسية ستحقق أرباحا أكبر بفضل الانسحاب من اتفاق الحبوب

روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب.

وأضاف بوتين أمس السبت أن روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها.

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وأفاد بوتين أن مقترح إقامة "مركز للغاز" في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، موضحا أن موسكو تريد إنشاء منصة إلكترونية لمبيعات الغاز في تركيا، وفق ما نقلته "رويترز".

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واقترح بوتين العام الماضي فكرة إنشاء "مركز غاز" روسي في تركيا فيما تعمل موسكو على إعادة توجيه صادراتها من الطاقة بعدما خفضت الدول الأوروبية بشدة وارداتها منها ردا على حربها في أوكرانيا.

وذكر بوتين أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراء محادثات هاتفية يوم الأربعاء.

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