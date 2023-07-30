تقرير: زيادة نسبة النساء بمجالس إدارات الشركات السعودية إلى 10%

أطلقت شركة "هايدرك آند ستراغلز -Heidrick & Struggles" الإصدار الثاني من تقرير "مراقبة مجالس الإدارة في السعودية" الذي كشف عن 50 تعييناً جديداً في مجالس إدارة الشركات السعودية خلال عام 2022، بانخفاض طفيف عن عام 2021 الذي شهد 53 تعييناً.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد المواطنين السعوديين المعينين في عضوية مجالس الإدارة من 90% إلى 84%، في حين شهدت النساء المعينات زيادة طفيفة من 8% إلى 10%.

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كما أفاد التقرير أن هناك ميلا متزايدا لتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة السابقة في مجالس الإدارة، حيث انخفض عدد أعضاء مجالس الإدارة الجدد الذين ينضمون لهذا المنصب لأول مرة من 43% في عام 2021 إلى 36% في عام 2022.

واستمرت هيمنة الرؤساء التنفيذيين في الوقت ذاته على مجالس الإدارة في المملكة، حيث يتمتع ما يصل إلى نصف أعضاء مجلس الإدارة الجدد في عام 2022 بخبرة سابقة في مجال الرئاسة التنفيذية.