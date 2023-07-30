لاغارد: بيانات النمو في فرنسا وألمانيا وإسبانيا "مشجعة للغاية"
قالت إنها تؤكد توقعات "المركزي الأوروبي"
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا "مشجعة للغاية" وتؤكد توقعات البنك.
وأضافت لاغارد في تصريحات لصحيفة لو فيغارو الفرنسية "أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في فرنسا وألمانيا وإسبانيا مشجعة للغاية".
وأضافت "إنها تدعم توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.9 %هذا العام".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل.
وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو/ تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.
وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الآونة الأخيرة، فإن البنك يستهدف خفضه إلى 2%.
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