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رئيس الفيدرالي في مينيابوليس: توقعات بوصول التضخم لنحو 3.5% بنهاية العام الحالي
الفيدرالي الأميركي في مينيابوليس
اقتصاد أميركا

مسؤول بـ"الفيدرالي": أميركا في طريقها لتجنب الركود لكن معدل البطالة قد يرتفع

الفيدرالي الأميركي يستهدف انخفاض معدل التضخم إلى 2%

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.

وأضاف كاشكاري في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس نيوز) اليوم الأحد، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر /أيلول.

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ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم، وفقا لـ"رويترز".

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وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 %،وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة
أخرى.
ويستهدف الفيدرالي الأميركي الانخفاض بمعدل التضخم إلى 2%.

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