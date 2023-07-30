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اقتصاد مصر

مصر تشتري 150 ألف طن من السكر البرازيلي الخام

شركة السكر المصرية تسعى لشراء 65 ألف طن سكر خام

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 150 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في ممارسة.

وتعاقدت الهيئة على الكمية التي تشمل 100 ألف طن من المورد (فيتيرا) للوصول خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر /تشرين الثاني، و50 ألفا من المورد (ألفيان) للوصول في سبتمبر/ أيلول وفقا لـ"رويترز".

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وذكر بيان صادر عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، يوم 19 يوليو الجاري أنها تسعى لشراء 65 ألف طن من السكر الخام في مناقصة،والموعد النهائي لتقديم العروض هو الخامس من أغسطس/آب 2023.

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وكانت وزارة التموين المصرية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.

وأضافت في بيان، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر فبراير/شباط 2024.

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