"إيكواس" تعلق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر
أقرت عقوبات مالية وحظر سفر على المسؤولين العسكريين بعد انقلاب بالنيجر
قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في الغرب، تعليق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.
وفرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال قمتهم الطارئة، اليوم الأحد، عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.
جدير بالذكر أنه قبيل انعقاد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا، من أجل تقييم الوضع في النيجر الدولة العضو في المجموعة، والتي يُحتمل فرض عقوبات على إثرها بعد الانقلاب الذي وقع فيها الأسبوع الماضي، جاء الرد سريعاً.
وأوضحوا في بيان الأحد، أن الهدف من اجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هو الموافقة على خطة اعتبروها "عدواناً ضد النيجر" من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية وبعض الدول الغربية.
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