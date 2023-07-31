اقتصاد
ألمانيا تعلق مساعدت إنمائية ودعما ماليا للنيجر بعد الانقلاب
علقت كل المدفوعات المباشرة
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أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبعدما أعلنت فرنسا خطوة مماثلة يوم السبت، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحافي روتيني في برلين "علقنا كل المدفوعات المباشرة دعما لحكومة النيجر".
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وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن "اتُّخذ قرار هذا الصباح الاثنين بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية".
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