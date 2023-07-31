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ناقلات حبوب (رويترز)
ناقلات حبوب (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: الاتفاق مع كرواتيا على استخدام موانئها لتصدير الحبوب

الضربات الجوية الروسية تدمر 180 ألف طن من الحبوب الأوكرانية

موسكو وكييف- تاس، رويترز
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اعتزام كييف استخدام الموانئ الكرواتية لتصدير الحبوب، وجاءت تصريحات كوليبا عقب مفاوضات مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غرليش رادمان.

ونقل المكتب الصحافي بوزارة الخارجية الأوكرانية عن كوليبا قوله "لقد اتفقنا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لنقل الحبوب الأوكرانية، ونحن بصدد العمل على إنشاء أكثر الطرق فعالية لهذه الموانئ والاستفادة القصوى من هذه الإمكانية".

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وقال الوزير الأوكراني إن "الموضوع الرئيسي للمفاوضات اليوم كان الأسلحة، كما جرت العادة مع الشركاء الآخرين". وأضاف كوليبا "لأسباب واضحة لن أكشف عن التفاصيل سأقول فقط إن هناك اتفاقيات محددة سيتم تنفيذها قريبا".

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يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري في غضون تسعة أيام في هذا الشهر.

وشنت روسيا ضربات جوية على البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية عدة مرات بعد انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان.

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