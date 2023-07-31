ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية 8% خلال 2022

ارتفعت حركة السفن لموانئ السعودية بنسبة 8.06% لعام 2022، مقارنة بعام 2021.

وبحسب نشرة إحصاءات النقل البحري، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية بلغ 14,266 سفينة.

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وكان ميناء جدة الإسلامي من أعلى الموانئ في حركة السفن حيث بلغت 3,907 سفينة، يليه ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع والذي بلغت حركة السفن فيه 2,228 سفينة، ثم ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بعدد سفن بلغ 2,167 سفينة.

وبلغت كمية الشحن الصادرة من الموانئ 228.8 مليون طن لعام 2022، فيما بلغت كمية الشحن الواردة إلى الموانئ 128.6 مليون طن.

وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث الصادرات التي بلغت 99.04 مليون طن، وكان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث الواردات التي بلغت 33.19 مليون طن.

وارتفع عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2022 بنسبة 56.09% مقارنة بعام 2021، وبلغ مجموع الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وكان ميناء جازان الأعلى من حيث مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين حيث بلغ عددهم 516,793 راكبا.

وبلغ إجمالي حجم البضائع المناولة في موانئ المملكة أكثر من 359 مليون طن لعام 2022.

وأظهرت نتائج النشرة، ارتفاع إجمالي الطاقة الاستيعابية في موانئ المملكة لعام 2022 بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2021.