أمين مجلس التعاون: نتطلع لمشاركة العراق في خطط خليجية للدمج الاقتصادي
شدد على أهمية تطوير العلاقات مع بغداد
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الاثنين، أن هناك خططاً خليجية للدمج الاقتصادي، معبراً عن أمله في إشراك العراق في بعضها.
وأضاف البديوي في مؤتمر صحافي مشترك من بغداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن المجلس يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلعه للمنتدى الاقتصادي الخليجي العراقي المقرر انعقاده في إمارة الشارقة في سبتمبر/أيلول المقبل، مضيفاً "نأمل في أن يكون المنتدى حجر زاوية لعلاقات اقتصادية متينة بين الجانبين، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضاف البديوي "المستقبل رائع للعلاقات الخليجية العراقية والطريق ممهد والجميع يريد أن يصل بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب يستفيد منها الشعبان الخليجي والعراقي".
وأكد وزير الخارجية العراقي أن سياسة البلاد الخارجية قائمة على تقوية وتطوير العلاقات مع دول الجوار.
وأضاف حسين في المؤتمر الصحافي أن "الحكومة تسعى إلى تنويع الاقتصاد ويمكن للشركات الخليجية العمل بهذا الصدد".
ونوه الوزير العراقي إلى أن الشركات الخليجية في مجال الغاز والبتروكيماويات تستطيع أن تساعد الاقتصاد العراقي.
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