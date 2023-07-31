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أحد منتجات شركة دي جيه آي الصينية
أحد منتجات شركة دي جيه آي الصينية: المصدر- موقع الشركة
اقتصاد الصين

الصين تفرض قيوداً على صادرات معدات الطائرات المسيرة

ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول سبتمبر

دبي - العربية.نت
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فرضت الصين، اليوم الاثنين، ضوابط جديدة على تصدير بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن ضوابط التصدير المفروضة على المعدات تشمل بعض محركات الطائرات المسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنظم المضادة للطائرات المسيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول.

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يأتي ذلك عقب إعلان بكين أيضا فرض ضوابط تصدير على بعض المعادن التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الرقائق في الشهر الماضي، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الرقائق وفقا لـ"رويترز".

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والطائرات المسيرة صناعة كبيرة في الصين، ومنها يتم التصدير لعدة أسواق من بينها الولايات المتحدة.

وقال مشرعون أميركيون إن أكثر من 50% من الطائرات المسيرة المبيعة في الولايات المتحدة من صنع شركة دي.جيه.آي، التي تتخذ من الصين مقرا لها، وإن هذه الطائرات المسيرة هي الأكثر استخداما من جانب وكالات الأمن العام.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد بشأن مدى تأثرها بضوابط التصدير.

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