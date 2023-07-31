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ميناء طنجة في المغرب
ميناء طنجة في المغرب
اقتصاد المغرب

انكماش العجز التجاري بالمغرب 6.8% في النصف الأول من 2023

إيرادات السياحة تنمو 68.9% وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف في المغرب يوم الجمعة، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 6.8% في النصف الأول من 2023 إلى 138 مليار درهم (14 مليار دولار)، في أعقاب تراجع طفيف في الواردات.

وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات انكمشت 1.6%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 359 مليار درهم لتفوق الصادرات التي بلغت 221 مليارا، والتي ارتفعت 1.9%.

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وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 61.6 % في الستة أشهر الأولى من هذا العام صعودا من 59.4% في الفترة نفسها العام الماضي وفقا لـ"رويترز".

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وبلغت واردات المغرب من الطاقة 61 مليار درهم، بانخفاض 14.8%، بينما تقلصت تكلفة واردات القمح بشكل طفيف بواقع 0.7% إلى 45.7 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بتحقيق 70.9 مليار درهم ليصعد 34.3%.

وأفاد المغرب الذي يملك أضخم احتياطي من الفوسفات عالميا بحدوث انخفاض حاد في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بلغ 35% إلى 36.7 مليار درهم.

وصعدت إيرادات قطاع السياحة 68.9% إلى 47.8 مليار درهم متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد.

ونمت تحويلات المغربيين، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة، 14% إلى 55.3 مليار درهم، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 29.2% إلى 15.5 مليار درهم.

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