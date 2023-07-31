انكماش العجز التجاري بالمغرب 6.8% في النصف الأول من 2023
إيرادات السياحة تنمو 68.9% وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف في المغرب يوم الجمعة، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 6.8% في النصف الأول من 2023 إلى 138 مليار درهم (14 مليار دولار)، في أعقاب تراجع طفيف في الواردات.
وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات انكمشت 1.6%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 359 مليار درهم لتفوق الصادرات التي بلغت 221 مليارا، والتي ارتفعت 1.9%.
وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 61.6 % في الستة أشهر الأولى من هذا العام صعودا من 59.4% في الفترة نفسها العام الماضي وفقا لـ"رويترز".
وبلغت واردات المغرب من الطاقة 61 مليار درهم، بانخفاض 14.8%، بينما تقلصت تكلفة واردات القمح بشكل طفيف بواقع 0.7% إلى 45.7 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بتحقيق 70.9 مليار درهم ليصعد 34.3%.
وأفاد المغرب الذي يملك أضخم احتياطي من الفوسفات عالميا بحدوث انخفاض حاد في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بلغ 35% إلى 36.7 مليار درهم.
وصعدت إيرادات قطاع السياحة 68.9% إلى 47.8 مليار درهم متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد.
ونمت تحويلات المغربيين، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة، 14% إلى 55.3 مليار درهم، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 29.2% إلى 15.5 مليار درهم.
-
ارتفاع أرباح "الدار العقارية" الإماراتية 52% في الربع الثاني إلى 1.3 مليار درهمدشنت 10 مشاريع منذ بداية العام شركات
-
الخطوط الجوية الكويتية تسعى لتدشين 6 وجهات جديدةتشمل واشنطن والطائف وبرشلونة وأثينا وأزمير وشيراز سياحة وسفر
-
أرباح شركة "بورصة الكويت" الفصلية تهبط 25% إلى 4.1 مليون دينارأرجعت انخفاض أرباحها إلى تراجع أحجام التداول جرس الإغلاق