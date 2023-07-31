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اسطنبول - آيستوك
اسطنبول - آيستوك
اقتصاد تركيا

إيرادات السياحة التركية تقفز 23% في الربع الثاني من العام

ارتفع عدد زوارها الأجانب 11.35% في يونيو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 % إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع الأداء القوي.

وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 %،عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة وفق لـ"رويترز".

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و كشفت بيانات لوزارة السياحة التركية اليوم الاثنين أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 11.35 %في يونيو/ حزيران عن العام السابق.

العجز التجاري لتركيا يتقلص 37.3% في يونيو إلى 5.16 مليار دولار اقتصاد اقتصاد تركيا العجز التجاري لتركيا يتقلص 37.3% في يونيو إلى 5.16 مليار دولار

وبلغ عدد الزوار 5.58 مليون مقارنة مع 5.02 مليون في يونيو /حزيران 2022 ونحو مليونين في الشهر نفسه من عام 2021 في ظل تأثير تدابير مكافحة كوفيد-19.

وتصدر الزوار من روسيا وألمانيا وبريطانيا قائمة الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا في يونيو حزيران، بحسب البيانات.

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء31 مايو 2023، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

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