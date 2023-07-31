اقتصاد روسيا
روسيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 2% هذا العام
توقعات بعجز في الميزانية بنسبة 2.5%
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير الروسي، أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جداً بالنسبة للوزارة، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.
مادة اعلانية
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دولة خليجية تنشئ "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموالكمرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية اقتصاد
-
ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية في الأردن 47.6% في النصف الأوللتصل إلى 845 مليون دولار اقتصاد
-
النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عامالعقود الآجلة لخام برنت انخفضت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية