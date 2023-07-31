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وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 2% هذا العام

توقعات بعجز في الميزانية بنسبة 2.5%

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير الروسي، أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جداً بالنسبة للوزارة، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب

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