مصر تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

مادة اعلانية

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر ستستورد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار خلال الصيف، لافتا إلى أن نظام تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مدن وقرى مصر سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

وتعاني مدن وقرى في مصر من انقطاع للتيار الكهربائي على مدى ساعات خلال اليوم وسط ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، أن شحنات المازوت التي سيتم استيرادها في شهر أغسطس/آب من أجل تلبية احتياجات توليد الكهرباء ستتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار.

ونفى مدبولي أن يكون إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد تقلص، مؤكدا أنه عند نفس الكميات، ونفى ما تردد عن وجود مشاكل في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر بالبحر المتوسط.

وقال مدبولي "نحن نوقف تصدير الغاز بالكامل خلال أشهر الصيف ونصدر في الشتاء والخريف والربيع عندما يقل الاستهلاك ونصدر الفائض"، لافتا إلى وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

وأوضح مدبولي أن مصر سوف تلجأ إلى المزيد من الإجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها عمل موظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، كما ستقام المباريات الرياضية في فترات النهار.

وأضاف "سوف تعمل مصر بهذه الإجراءات التي أعلنت عنها في شهر أغسطس ولو استمرت درجات الحرارة مرتفعة في أسبوع أو اثنين من سبتمبر فسوف نستمر في إجراءاتنا وسنعلن ذلك في حينه".