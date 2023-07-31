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نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.1% في الربع الثاني من 2023

الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 5.5%

دبي - العربية.نت
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نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة %1.1 خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022 وفقا للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة في بيان إن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة2.7 %، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

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وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 0.1 %في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته متأثًرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاًعا بمقدار 1.8% إضافةً إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6 %على أساس ربعي.

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والتعديلات الموسميةهي عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات، وتعني البيانات المعدلة موسميًا أنها لا تحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية والعادات الاجتماعية، وأحداث التقويم مثل عطلة عيدي الفطر و الأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع .

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