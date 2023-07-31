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سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً تبحر في البحر الأسود (أرشيفية)
سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً تبحر في البحر الأسود (أرشيفية)
اقتصاد

صادرات الحبوب الأوكرانية ترتفع إلى هذا المستوى في يوليو!

أول شهر من الموسم الجديد

كييف - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية لأول شهر من الموسم الجديد ارتفعت إلى 2.16 مليون طن متري في 31 يوليو/تموز 2023 بعد أن كانت 1.61 مليون في يوليو/تموز عام 2022.

وشملت الصادرات 1.11 مليون طن من الذرة و758 ألف طن من القمح و285 ألف طن شعير.

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وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 1.1 مليون طن من الذرة و361 ألف طن من القمح و142 ألف طن من الشعير في يوليو/تموز لعام 2022.

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وبلغت الصادرات لموسم 2022-2023 بأكمله نحو 49 مليون طن متجاوزة الموسم السابق الذي بلغت فيه الصادرات 48.4 مليون طن.

وتم شحن معظم الصادرات عن طريق موانئ البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز من العام الماضي في مساع لاحتواء أزمة غذاء عالمية زادت سوءا إثر الحرب الروسية الأوكرانية ومحاصرة الموانئ الأوكرانية.

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