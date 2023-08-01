إتاحة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد في السعودية عبر منصة "مساند"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة نقل "خدمات العمالة المنزلية" بين الأفراد عبر منصة مساند وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2023.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.

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وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة، بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية صاحب العمل الحالي والعامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على عملية النقل.

وأكدت الوزارة أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة ووفق سقوف الأسعار المحددة من الوزارة.

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء سيساهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين وسيتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.

يذكر أنَ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصةَ مساند كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.