اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
THUMBNAIL_ نشرة الرابعة | السعودية تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمرا لمانحي اليمن وتتبرع بنصف مليار دولار
علما السعودية واليمن
اقتصاد اليمن

السعودية تقدم منحة بـ1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني

أكثر من ثلثي اليمنيين يعتمد على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقرّت السعودية منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، حسبما أفاد مسؤولان سعوديان وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، في وقت يمر اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب بحالة من شبه الانهيار.

ومن المتوقع أن يفصح مسؤولون يمنيون وسعوديون عن تفاصيل المنحة في مراسم توقيع في الرياض في وقت لاحق الثلاثاء.

مادة اعلانية

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

السعودية تقدم مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن اقتصاد اقتصاد اليمن السعودية تقدم مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن

وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط