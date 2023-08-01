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وزير الاستثمار خالد الفالح في منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي
وزير الاستثمار خالد الفالح في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي البرازيلي
اقتصاد السعودية

توقيع 25 مذكرة تفاهم في عدة مجالات اقتصادية بين السعودية والبرازيل

تشمل البتروكيماويات وتصنيع الأغذية والصحة والدفاع والزراعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع 25 مذكرة تفاهم في عدة مجالات اقتصادية مع البرازيل، وذلك خلال منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي الذي يستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.

وبحسب تغريدات نشرتها وزارة الاستثمار السعودية، فإن الاتفاقيات شملت عدة قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات وتصنيع الأغذية والصحة والدفاع والزراعة.

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من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن السعودية هي الشريك التجاري الرائد للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تحقيق نمو مذهل بنسبة 44% في عام 2022، على أساس سنوي.

الجهات الموقعة للاتفاقيات
الجهات الموقعة للاتفاقيات

كان وزير الاستثمار السعودي، رأس وفدَ المملكة رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص في زيارة رسمية إلى أميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو/تموز حتى 9 أغسطس/آب، حيث ستشمل الزيارة البرازيل وتشيلي وكوستاريكا والأرجنتين و بنما والبارغواي والأوروغواي.

وتنظِّم وزارة الاستثمار في أولى زيارات المهندس خالد الفالح، منتدى الاستثمار البرازيلي – السعودي الذي انطلق أمس الاثنين في البرازيل.

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