دولة عربية تتقدم 16 مركزا في تصنيف "اليونيدو" للأداء الصناعي التنافسي

احتلت سلطنة عُمان المرتبة 56 عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2023، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 72 في عام 2016 إلى المرتبة 56 في العام الجاري.

ووفقا للتقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، ومن خلال مؤشر الأداء التنافسي جاءت سلطنة عُمان في المركز الـ56 لعام 2023، نتيجة للتحسن في تنويع الأنشطة الصناعية من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الصناعية العالمية.

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ويوضح التقرير أن سلطنة عُمان قفزت بترتيبها العالمي 16 مرتبة خلال 7 سنوات فقط، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة معززة بالاستراتيجية الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز مكانتها العالمية كأحد مراكز التصنيع وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويهدف تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية من خلال 3 محاور رئيسة، هي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وتنقسم هي بدورها إلى 8مؤشرات فرعية.

وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة الدكتور صالح بن سعيد مسن، إلى أن تقدم سلطنة عُمان في تقرير الأداء الصناعي التنافسي يعكس رغبتهت في زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعد الموجه العام للتنمية الصناعية في سلطنة عُمان لترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا الحديثة ، والدفع بتوسع الصناعة العمانية إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات مبتكرة.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعكف حاليًّا على تطوير مبادرات تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي ودعم التوجه نحو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج ودعم وتطوير قدرات رواد الأعمال الإدارية والمالية في القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية.