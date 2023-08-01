موجودات "المركزي السعودي" تنخفض إلى 1.832 تريليون ريال بنهاية يونيو

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض موجوداته في يونيو الماضي بواقع 40 مليار ريال على أساس شهري إلى 1.832 تريليون ريال، مقابل 1.872 تريليون ريال في مايو 2023.

وأوضح "المركزي" أن إجمالي موجوداته انخفض بواقع 153.8 مليار ريال أو 7.7% في يونيو الماضي قياسا على الشهر المماثل من 2022.

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وزادت الأصول الاحتياطية للسعودية إلى مستوى 1.662 تريليون ريال (443.2 مليار دولار) في يونيو، مقابل 1.658 تريليون ريال (442.13 مليار دولار) بنهاية شهر مايو الماضي.

وزادت الودائع المصرفية في يونيو بنسبة 2% إلى 2.439 تريليون ريال، مقابل 2.391 تريليون ريال في مايو السابق.

وأظهرت النشرة أن حجم الائتمان المصرفي ارتفع إلى 2.471 تريليون ريال في يونيو، مقابل 2.451 تريليون ريال في الشهر السابق له.