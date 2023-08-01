"ولا دولار" من الاحتياطي.. دولة تكشف خطتها البديلة لسداد دين صندوق النقد المستحق

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، إن بلاده لن تستخدم "دولارا واحدا" من احتياطياتها الخاصة لسداد استحقاقات صندوق النقد الدولي لهذا الأسبوع البالغة 2.7 مليار دولار.

وأضاف ماسا، وهو أيضًا مرشح رئاسي في انتخابات أكتوبر، في خطاب ألقاه، إن ذلك سيكون ممكنًا بسبب اتفاق مبادلة ممتد مع الصين وقرض جديد من بنك التنمية لأميركا اللاتينية (CAF).

مادة اعلانية

وأكد ماسا، بحسب وكالة "رويترز"، أن السداد سيتم بقرض معبري بقيمة مليار دولار من "CAF" و1.7 مليار دولار قادم من الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة مع الصين، وهي خطوة قامت بها بوينس آيرس مؤخرًا لإكمال جزء من مدفوعات يونيو لصندوق النقد الدولي.

تحتاج الأرجنتين، التي تكافح أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع احتياطيات البنك المركزي، إلى تجنب التخلف عن السداد مع الصندوق، مع استحقاق 2.6 مليار دولار يوم الاثنين وحوالي 800 مليون دولار مستحقة اليوم الثلاثاء.

وقال ماسا في خطاب: "أريد أن أجلب لكم راحة البال، لن تستخدم الأرجنتين دولارًا واحدًا من احتياطياتها لدفع استحقاقها اليوم".

وأضاف أن التحدي الذي يواجه الأرجنتين الآن هو "مواصلة الاهتمام باحتياطيات العملة الأجنبية مع الحفاظ على مستويات النشاط الاقتصادي".