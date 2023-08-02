القطاع الخاص في أميركا يضيف 324 ألف وظيفة خلال يوليو

أضاف القطاع الخاص في أميركا 324 ألف وظيفة في يوليو متفوقاً بشكل كبير على التوقعات البالغة 189 ألف وظيفة.

وجاء ذلك بدعم قطاع الضيافة والترفيه.

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كانت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة قد تراجعت في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) لكبح الطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر يوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.