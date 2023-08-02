الكرملين: روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب.. وهذا شرطها

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو مستعدة للعودة فوراً إلى اتفاقية الحبوب، شرط تنفيذ الجزء المتعلق منها بروسيا.

وقال بيسكوف: "روسيا والرئيس فلاديمير بوتين قالا هذا 100 مرة، نحن على استعداد للعودة على الفور إلى الصفقة، ليس للمفاوضات، ولكن للصفقة نفسها".

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وأضاف "روسيا مستعدة للقيام بذلك على الفور، كل ما في الأمر أنه يجب تنفيذ الجزء الذي يهم روسيا (من الصفقة) الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن"، وفق وكالة تاس.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم 17 يوليو رفضها الاستمرار في "صفقة الحبوب"، بسبب عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتوريد المنتجات الروسية إلى السوق العالمية، حيث أشارت الخارجية الروسية إلى أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ قط ولم يتم الوفاء بالالتزامات التي قُدمت لموسكو على هذا الصعيد.

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، قد ذكرت أن لديها معلومات تفيد بأن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن استئناف صفقة الحبوب.