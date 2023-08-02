"مجلس الأمة" الكويتي يقر موازنة السنة المالية الجديدة بعجز متوقع 6.8 مليار دينار

أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار "22.13 مليار دولار".

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.

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وتتضمن الموازنة التي تبدأ في أول ابريل نيسان إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار، واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار، وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار.

قالت وزارة المالية الكويتية يوم الأربعاء 26 يوليو الماضي، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط وفقا لـ"رويترز".