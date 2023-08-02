جهاز الاستثمار العماني: إجمالي حجم الأصول بلغ 46.61 مليار دولار في 2022

كشف تقرير سنوي لجهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادي للسلطنة، إن إجمالي أصوله بلغت 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) بعائد استثماري قدره 8.8% في 2022، وذلك بحسب وكالة الأنباء "رويترز".

وأضاف أنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على 5 مليارات ريال.

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ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية "أوكيو"، والتي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

وكتب الجهاز في التقرير "ارتفعت إيرادات مجموعة "أوكيو" في عام 2022 بنسبة 68% مقارنة بالعام 2021، مما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة 100% خلال الفترة نفسها" دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.

وكانت ذكرت وكالة الأنباء العمانية، في نهاية العام الماضي، أن جهاز الاستثمار العماني، يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال (4.95 مليار دولار) في مشروعات استثمارية خلال 2023.

وأشار الجهاز إلى أن التمويل سيأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومن مؤسسات تمويل أو الجهاز نفسه أو الشركات التابعة له.

ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني.

ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية.