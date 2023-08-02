اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Part of the Seattle skyline and waterfront is shown in this aerial photo in Seattle, Washington, U.S. March 21, 2019. (Reuters)
مدينة واشنطن - رويترز
اقتصاد أميركا

"فيتش": خفض التصنيف الائتماني لأميركا سببه الاستقطاب وتدهور الحوكمة

تكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها

نيويورك – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ريتشارد فرنسيس، لرويترز، اليوم الأربعاء إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير/كانون الثاني.

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

مادة اعلانية

أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة "فيتش" إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمية، ما أدى إلى إنهاء صعود ثابت وإثارة التقلبات لأول مرة منذ شهور.

وبعد هذا الخفض تصبح "فيتش" ثاني وكالة بعد "ستاندرد آند بورز" تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز، مع الإشارة إلى أن "ستاندرد آند بورز" قامت بذلك في 2011.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتهام ترمب بالتآمر ضد الدولة الأميركية.. هل يعاقب بالسجن؟ اتهام ترمب بالتآمر ضد الدولة الأميركية.. هل يعاقب بالسجن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط