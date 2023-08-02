اقتصاد أوروبا
"يوروستات": البطالة بمنطقة اليورو عند أدنى مستوى لها في 25 عامًا
بلغت 5.9% بالاتحاد الأوروبي كله
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أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي، "يوروستات"، أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.4 % في شهر يونيو 2023، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ أبريل 1998.
وتشير هذه النسبة إلى استقرار معدل البطالة مقارنة بشهر مايو 2023، وانخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدل الذي بلغ 6.7% في يونيو 2022.
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وظلت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل عند 5.9% في يونيو 2023، مستقرة مقارنة بمايو 2023، وأقل من 6.1% في يونيو 2022، حيث بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي 12.8 مليون شخص وفقا لـ"واس".
كما تشير الإحصائيات إلى أن أوروبا شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلات البطالة منذ منتصف 2021، بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تبع فترة تفشي وباء كورونا، والانكماش الذي واكبها.
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