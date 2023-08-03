ارتفاع التضخم في تركيا مسجلاً أعلى مستوياته خلال 4 أشهر

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في يوليو/تموز إلى 47.83% مقارنة مع 38.2%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ليسجل أعلى مستوياته خلال 4 أشهر، وبأعلى وتيرة في نحو عام ونصف.

ويأتي الرقم الجديد بالتوافق مع متوسط التوقعات عند 47.80%، بعد أسبوع على رفع البنك المركزي التركي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58% من 22.3%، بعد شكوك استمرت سنوات من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

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ويتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد بأن يرتفع اعتباراً من يوليو/تموز.

وفي أول مؤتمر صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية إركان أن التضخم سيرتفع "مؤقتاً"، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرّتين معدلات الفائدة من 8.5% إلى 15%.