البنك الدولي يوقف تمويل عملياته في النيجر باستثناء الشراكات مع القطاع الخاص
حتى إشعار آخر
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قال البنك الدولي، يوم الأربعاء، إنه قلق من الجهود المبذولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر وأوقف تمويل جميع عملياته هناك حتى إشعار آخر باستثناء شراكاته مع القطاع الخاص.
وأضاف في بيان "ردا على ذلك الانقلاب، أوقف البنك الدولي المدفوعات لجميع العمليات حتى إشعار آخر بخلاف الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر".
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ولم يذكر البنك حجم التمويلات أو المشروعات التي يساهم في تمويلها في النيجر، لكنه قال "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، يدفعنا الطموح إلى تحسين نوعية الحياة والفرص لشعب النيجر "وفقا لبيان اطلعت عليه "العربية.نت".
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