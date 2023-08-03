طلبيات المصانع الأميركية تقفز في يونيو مدعومة بالطلب على معدات النقل
قطاع التصنيع ما زال صامدا على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة
زادت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران مدعومة بطلب قوي على معدات النقل وسلع أخرى لتتجلى بعض عناصر القوة في قطاع التصنيع رغم ارتفاع معدلات الفائدة.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن طلبيات المصانع زادت 2.3% بعد ارتفاعها 0.4% في مايو/أيار. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الطلبيات 2.2%. وارتفعت الطلبيات 0.9% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.
وتشير بيانات إلى أن قطاع التصنيع ما زال صامدا على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
لكن استطلاعات رأي تشير إلى أن التصنيع الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد الأميركي يشهد حالة ركود.
وقال معهد إدارة التوريدات الأميركي يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري مشتريات التصنيع انكمش للشهر التاسع على التوالي في يوليو/تموز، في أطول فترة منذ ركود 2007-2009. وتباطأ الإنفاق على السلع المعمرة بعد انتعاشه في أثناء جائحة كوفيد-19، مع تفضيل خدمات مثل السفر جوا وزيارات المتنزهات الترفيهية حاليا.
لكن بعض عناصر القوة ما زالت قائمة. فقد قفزت طلبيات معدات النقل 12% في يونيو/حزيران بعد ارتفاعها 4.2% في الشهر السابق. وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية 69.4%، بينما ارتفعت طلبيات السيارات 0.9%.
وارتفعت الطلبيات على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 1.6%. وارتفعت الطلبيات على المعدات والأجهزة الكهربائية وملحقاتها 1.5%. لكن الطلبيات على الآلات انخفضت 0.2%.
وارتفعت شحنات السلع المصنعة 0.1% في يونيو/حزيران. ولم يتغير مخزون البضائع المصنعة. وزادت الطلبيات التي لم يجر تلبيتها في المصانع 1.8%، وهو ما ينبغي أن يدعم الإنتاج.
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