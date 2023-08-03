مؤشر: تباطؤ الطلبيات الجديدة يضغط على الشركات السعودية غير النفطية في يوليو

أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط الشركات غير النفطية بالسعودية في يوليو /تموز مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو/تموز من 59.6 في يونيو/حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

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وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو /تموز من 69.5 في يونيو/ حزيران مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب وفقا لـ"رويترز".

وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو/ حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.