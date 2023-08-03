اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موديز عن اقتصاد السعودية
العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

مؤشر: تباطؤ الطلبيات الجديدة يضغط على الشركات السعودية غير النفطية في يوليو

بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات خلال يونيو

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط الشركات غير النفطية بالسعودية في يوليو /تموز مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو/تموز من 59.6 في يونيو/حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

مادة اعلانية

وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو /تموز من 69.5 في يونيو/ حزيران مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب وفقا لـ"رويترز".

وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو/ حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يواجه محاكمة سريعة في قضية هجوم الكابيتول.. لماذا؟ ترمب يواجه محاكمة سريعة في قضية هجوم الكابيتول.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط