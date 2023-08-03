"الكهرباء العراقية" للعربية: أعمال تخريبية تستهدف الشبكة في البلاد

قالت شركة الكهرباء العراقية، لـ"العربية"، إن هناك أعمال تخريبية تستهدف شبكة الكهرباء في البلاد.

وأضافت الشركة، أن الأعمال التخريبية تؤدي إلى انقطاعات كبيرة بشبكة الكهرباء.

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وتابعت :"الأعمال التخريبية بشبكة الكهرباء تستهدف إجهاد القوات الأمنية".

كانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت عن توقف منظومة الكهرباء بشكل كامل بسبب حريق في محطة البكر التحويلية بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة، إن "المنظومة الكهربائية" تعرضت لتعطل تام، إذ أدى الحريق لانفصال الخطوط الناقلة التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى مما أدى إلى صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وأضافت الوزارة أن مركز السيطرة الوطني يعمل بالتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات لإعادة وحدات التوليد المنفصلة والخطوط الناقلة للكهرباء تباعا.