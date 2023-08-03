"بنك إنجلترا" يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5.25%

رفع "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً، حيث يحاول خفض التضخم المرتفع باستمرار.

وتعتبر الزيادة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5.25%، والتي كان يتوقعها الاقتصاديون على نطاق واسع، هي الزيادة 14 على التوالي للبنك المركزي.

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كانت هناك مخاوف، بالتأكيد بين الأسر والشركات التي تعاني من ضغوط شديدة، من أن يكرر البنك الزيادة الضخمة بمقدار نصف نقطة عن يونيو/حزيران، وفق وكالة أسوشيتد برس.

لكن أرقام الشهر الماضي التي أظهرت أن التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى 7.9% خففت من الضغط للعمل بقوة مرة أخرى.

ومع التضخم الذي بلغ أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2%، من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

قال اقتصاديون إن توقعات أسعار الفائدة ستعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة انخفاض التضخم.

وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة في كبح التضخم، ولكن أيضًا النمو الاقتصادي، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات.