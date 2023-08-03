"جي بي مورغان": السوق تحدد تكاليف الاقتراض وليس وكالات التصنيف

قال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون إنه لا يهم في النهاية تخفيض تصنيفات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، وذلك بحسب تصريحات لشبكة "CNBC الأميركية" يوم الأربعاء.

وقال ديمون: "لا يهم كثيرا" لأن السوق، وليس وكالات التصنيف، هو الذي يحدد تكاليف الاقتراض".

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وأضاف ديمون أنه بالأمر "السخيف" أن تتمتع دول أخرى بتصنيفات ائتمانية أعلى من الولايات المتحدة، لا سيما أن أغلب دول العالم تعتمد على الاستقرار الذي أوجدته الولايات المتحدة وجيشها.

وتابع ديمون: "أن يكون تصنيف دول عند "AAA" وليس أميركا هو أمر سخيف". "إنها لا تزال الدولة الأكثر ازدهارا والأكثر أمانا على هذا الكوكب."

كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف أميركا إلى "AA +" من "AAA" يوم الثلاثاء، مشيرة إلى "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، وضعف الحوكمة وعبء الدين العام المتزايد.

ووضعت الوكالة التصنيف الأميركي تحت المراقبة في مايو بعد أن أثار أعضاء في الكونجرس رفع سقف الديون وجعل البلاد تقترب من التخلف عن السداد.

قال ديمون: "يجب أن نتخلص من سقف الديون". "يتم استخدامه من قبل الحزبين" بطرق تثير حالة من عدم اليقين في الأسواق.

وتطرق ديمون في المقابلة للعديد من المواضيع الأخرى، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأميركي وقطاع البنوك والجغرافيا السياسية.

ووصف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" بأنها "تغير قواعد اللعبة" ومن المرجح أن تساعد الأجيال القادمة على عيش حياة أطول وأفضل.

وأضاف: "يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح". "أنا قلق بشأن ذلك لأن "الأشرار" سيستخدمونه أيضا".

وقال إن الاقتصاد الأميركي مدعوم بقوة المستهلكين والأعمال، وانخفاض معدل البطالة، والميزانيات العمومية الصحية.

"هذا جيد، حتى لو دخلنا في ركود". "لا يزال هناك احتمالية حدوث عاصفة"، في إشارة إلى تحذير وجهه العام الماضي بشأن الاقتصاد.

وقال إن أكثر ما يقلقه هو المخاطر الجيوسياسية التي خلقتها حرب أوكرانيا وجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح ميزانيته العمومية المعروفة باسم التشديد الكمي.

وانتقد ديمون جهود المنظمين لتشديد المعايير على البنوك الأميركية، قائلاً إن المقترحات التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي كانت "مخيبة للآمال للغاية".