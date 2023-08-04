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أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أزمة الغذاء

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في يوليو من أدنى مستوياتها منذ عامين

"الفاو" أرجعت زيادة الأسعار إلى صعود أسواق الزيوت النباتية

باريس - رويترز
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ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو/تموز مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

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وكانت قراءة يونيو/حزيران في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل/نيسان 2021.

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كانت قراءة يوليو/تموز أقل بنسبة 12% تقريبا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر يونيو/حزيران بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود. كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

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