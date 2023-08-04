اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

البنك المركزي: انخفاض احتياطيات روسيا الأجنبية إلى 594 مليار دولار

انخفضت بمقدار 1.9 مليار دولار خلال أسبوع واحد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك المركزي الروسي، عن انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية بمقدار 1.9 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتبلغ 594 مليار دولار.

وأشار البنك يوم الخميس، إلى أن حجم الاحتياطيات كان يوم 21 يوليو نحو 595.9 مليار دولار.

مادة اعلانية

يُذكر أن الاحتياطيات الدولية، وهي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والعملات الذهبية، وفق وكالة تاس.

"المركزي المصري" يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس اقتصاد المركزي المصري "المركزي المصري" يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي. بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، وقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط