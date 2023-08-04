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اقتصاد مصر
اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

بعد الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة.. سندات مصر الدولارية السيادية ترتفع

"المركزي المصري" يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس

لندن - رويترز
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صعدت سندات مصر الدولارية السيادية اليوم الجمعة بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة أمس الخميس.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت.

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وصعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتا واحدا أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنت.

وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة أمس الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

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