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مصنع بطاريات سيارات كهربائية (رويترز)
مصنع بطاريات سيارات كهربائية (رويترز)
سيارات كهربائية

فرنسا ستدعم إنشاء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بـ1.5 مليار يورو

المشروع يتطلب استثمارات إجمالية تبلغ 5.2 مليار يورو

باريس - وكالة فرانس برس
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أعلنت فرنسا أنها تلقت موافقة من الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم بقيمة 1.5 مليار يورو لشركة "برولوجيوم" التايوانية لبناء أول مصانعها الأوروبية لبطاريات السيارات الكهربائية في مدينة دانكيرك الفرنسية.

يتطلب المشروع استثمارات إجمالية تبلغ 5.2 مليار يورو لبناء مصنع لإنتاج بطاريات كهربائية صلبة ابتداء من عام 2026. ومن المتوقع أن يوظف المصنع 3 آلاف شخص بشكل مباشر، وأن يدعم 12 ألف وظيفة أخرى في المنطقة.

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وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان الخميس "يظهر هذا الاستثمار نجاح استراتيجية فرنسا للحاق بالركب (على صعيد) البطاريات: هذا المصنع سينتج واحدة من أكثر البطاريات تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم".

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وتريد الحكومة الفرنسية إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030، وتسعى أوروبا عموما إلى تعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات، وهي مكون رئيسي للمركبات الكهربائية.

افتتح أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا في مايو، وهي تخطط حاليا لبناء أربعة مصانع في شمال البلاد بما في ذلك مصنع شركة "برولوجيوم".

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